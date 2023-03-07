تركي يبيع قمصان مشاهير كرة القدم للتبرع لمنكوبي الزلزال

عرض مواطن تركي مقيم في هولندا، مجموعته الخاصة من قمصان مشاهير لاعبي كرة القدم التي جمعها طوال 30 عاما، للبيع من أجل التبرع بها لمنكوبي الزلزال.

وقال بولنت توركر إنه توجه مع بعض أصدقائه من مدينة روتردام الهولندية إلى الولايات التركية التي ضربها الزلزال فور وقوعه من أجل مساعدة المنكوبين.

وأضاف أنهم زاروا بداية ولاية غازي عنتاب، ثم بقية الولايات، حيث قدموا آلاف الأحذية والمعاطف للأطفال، ومساعدات أساسية أخرى للمحتاجين، مثل البطانيات والمدافئ.

وأوضح أنهم يقوم بتوزيع المساعدات برفقة 8 متطوعين، وأنهم يتلقون الدعم من أصحاب الخير في هولندا.

وأشار إلى أنه قام أيضا ببيع مجموعته الخاصة من قمصان اللاعبين التي جعلهم يوقعون عليها، وتضم حوالي 150 قميصا.

وأفاد أن المجموعة تضم قمصان بعض نجوم الكرة مثل البرازيلي أليكس دي سوزا، والفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي ديرك كويت.

وأوضح أنه يبيع القمصان بمبالغ تراوح بين 500 و2500 يورو، داعيا كافة أبناء الشعب التركي للوحدة والتضامن لتضميد جراح المنكوبين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.