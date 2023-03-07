زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ولاية قيصري

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات، الثلاثاء، قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري وسط تركيا، تلته هزتن ارتداديتhن.

وبحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 14:47 (+3 تغ) على عمق 12.8 كيلو متر وبلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

كما أظهر الموقع وقوع هزة ارتدادية في قضاء "هاجيلار" بولاية قيصري عند الساعة 14:48 وبلغت شدتها 4.4 درجة على عمق 7 كيلو متر، وتلتها هزة ارتدادية أخرى عند الساعة 14:53 شتدتها 4.3 درجة على عمق 6.95 كيلو متر ومركزها قضاء "إنجه صو" في ولاية قيصري أيضاً.

بدوره، قال رئيس "آفاد" يونس سيزر، في بيان على تويتر، إنه لم يتم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.

ولفت سيزر إلى استمرار الفرق المختصة في عمليات مسح الأضرار، مؤكداً جاهزيتها للتدخل لدى رصد أي حالات سلبية.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/ شباط الماضي، إلى 46 ألفاً و104.