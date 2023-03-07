وزارة الدفاع التركية: استشهاد جندي تركي في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن "جندياً استشهد متأثراً بجروح أصيب بها بحادث عرضي بمنطقة عملية "المخلب - القفل" العسكرية شمالي العراق".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجندي التابع لوحدات المشاة آدم أفونان، أصيب في حادث عرضي بمنطقة العملية العسكرية المتواصلة ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، يوم 18 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت أن "أفونان نقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد في وقت لاحق متأثراً بإصابته رغم محاولات إنقاذه".

وترحمت الوزارة على الشهيد وقدمت تعازيها لأسرته وللقوات المسلحة والشعب التركي عامة، بحسب البيان.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.