توقف ساعة محطة ملاطية على توقيت كارثة القرن

توقفت الساعة التاريخية في محطة قطار السكك الحديدية التركية في ملاطية، إحدى الولايات التي تضررت بشدة من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا الشهر الماضي، عند الساعة 4:17 فجر يوم الاثنين 6 فبراير/شباط.

وبعد شهر على وقوع الكارثة، أعرب موظفو السكك الحديدية للصحفيين عن رغبتهم بعدم تشغيل الساعة من جديد، بهدف التذكير بالزلزال وجعل تلك اللحظة الفارقة الرهيبة دائمة الحضور في الأذهان على مر الأيام.

وتوقفت ساعة محطة قطار الإقليمية الخامسة في ملاطية في الدقيقة التي حدث فيها أول زلزال قوي في 6 فبراير/شباط.

ويشعر كل الذين يرون الساعة التي توقفت في تمام الـ 4:17 صباحاً بمشاعر عاطفية جياشة مرتبطة مع كارثة القرن الأكبر من نوعها خلال عصر الجمهورية التركية.

وحول إجراء تثبيت الوقت في الساعة المتوقفة قال مراد دوشل الضابط المناوب في محطة قطار ملاطية، إنهم عاشوا "يوم القيامة" فجر يوم 6 فبراير/شباط، وأضاف: "توقفت الساعة على هذا النحو في الساعة 4:17 صباحاً من ذلك اليوم بسبب قوة اهتزاز الزلزال. ونحن لن نعيد تشغيل الساعة التي توقفت في اللحظة الرهيبة كي لا ننسى الزلزال، ومن الآن فصاعداً ستشير عقارب الساعة دائماً إلى الـ4:17".