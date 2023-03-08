رفع رسوم كاتب العدل في تركيا مئة بالمئة

زادت تعرفة خدمات رسوم كاتب العدل (النوتير) للعام 2023 بنسبة 100%، في تركيا وفق ما أعلنت مصادر رسمية.

كاتب العدل هو موظف عام بمؤهلات محددة مهمته التصديق على المستندات القانونية. كما يفوض كاتب العدل السلطة القانونية لمختلف الوثائق، وتوثيق العقود والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية كما يؤدي واجبات أخرى بتفويض من القانون.

وتقدر رسوم كاتب العدل العام بنسبة 1% لكل 1000 من قيمة مبيعات العقارات الخاضعة للمبيعات فيما يتعلق بالعقود. على ألا تقل هذه الرسوم عن 500 ليرة تركية (26 دولارًا) ولا تزيد عن 4000 ليرة تركية.

يتراوح الحد الأدنى لرسوم كاتب العدل، وهو 30% من الرسوم التي يفرضها كاتب العدل على المعاملات وفقًا للوائح النقدية، بين 8.66 ليرة تركية إلى 17.32 ليرة تركية، بينما تتراوح رسوم إصدار الوصية وسند التأسيس من 391.91 ليرة تركية إلى 783.82 ليرة تركية.

كما طرأت زيادة على رسوم كل صفحة مكتوبة من 11.88 ليرة تركية إلى 23.76 ليرة تركية، وزيادة الرسوم الثابتة لكل معاملة ورقية تتطلب تسجيل المعاملات من 3.71 ليرة تركية إلى 7.42 ليرة تركية.