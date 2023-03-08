مساع لزيادة المنازل الجاهزة بولاية أديامان التركية

تسعى السلطات التركية لزيادة عدد المنازل الجاهزة في منطقة "ألتن شهير" بولاية أديامان المتضررة من الزلزال إلى 1817 منزلًا خلال شهر.

وجرى تركيب 500 منزل مسبق التجهيز في ألتن شهير لإيواء متضرري الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي وخلف أضرارًا كبيرة.

وتشرف وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وإدارة الإسكان الجماعي، على أعمال تركيب المنازل.

وتضم "مدينة المنازل الجاهزة في ألتن شهير" مركزًا صحيًا ومسجدًا ومكتبة ومغسلة وأماكن لألعاب الأطفال والترفيه ومركز لإعادة التأهيل.

وقال منسق المدينة سالم تك أوغلو، إن الإجراءات مستمرة في نقل المتضررين من الزلزال في أدي يامان، إلى المنازل سابقة التجهيز.

وأشار تك أوغلو إلى أن السلطات تبذل جهودًا مكثفة من أجل تأمين أماكن عيش مريحة للمواطنين المتضررين من الكارثة.

وذكر أن عدد المنازل سابقة التجهيز التي استكمل تركيبها في ألتن شهير بلغ 500 وأن الخطة الموضوعة تشمل تركيب 1817 منزلًا.

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا هائلا طال 11 ولاية جنوب تركيا.