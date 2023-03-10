اسبريسو الشكر.. تركي يوزع الاسبريسو على فرق الإنقاذ في هطاي

قام رجل من إسطنبول وصل إلى هطاي بعد الزلازل التي حدثت الشهر الماضي بتحويل حافلته الصغيرة إلى سيارة قهوة وبدأ في تقديم الإسبريسو لفريق المستشفى الميداني الإيطالي العامل في دعم الناجين من الزلزال.

بعد الزلازل القوية التي أثرت على حياة الملايين من الناس في 11 ولاية، حاول المواطنون من جميع أنحاء البلاد الانضمام إلى عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم المساهمات من أي نوع. واعتقد محمد باغيش من اسطنبول أن القهوة ستكون ضرورة، فانطلق بسيارته إلى المنطقة الجنوبية.

وكان هدفه تخفيف عبء الحياة اليومية عن ضحايا الزلزال والفرق العاملة في المنطقة بتقديم الإسبريسو لهم، القهوة الفريدة بالنكهة الإيطالية. وقد سحب باغيش سيارته لأمام المستشفى الميداني وراح يقدم القهوة عربون شكر للفريق الإيطالي الذي رحب بحرارة البادرة.

وقال باغش، في حديث لوكالة الأناضول إن فكرة توزيع القهوة أثيرت بعد الزلازل مباشرة، وأنه بمجرد أن جهز شاحنته بآلة الإسبرسو، سارع إلى هطاي.

وقال: "بدأنا في توزيع الاسبريسو على الجميع وخاصة الأجانب. ومنذ ذلك الحين ونحن نوزع القهوة".

وأضاف باغيش: "كان الفريق الإيطالي سعيدًا حقًا برؤيتنا. حتى أنهم أعطوني ميدالية تحمل شعار المستشفى الميداني. أعتقد أنهم شعروا بأنهم مميزون". "إنه حركة صغيرة بالنسبة لنا، لكنهم سعداء للغاية. ونحن سعداء إذ تمكنا من فعل شيء مقابل ما فعلوه."

من جانبه قال منسق المستشفى الميداني الإيطالي الدكتور نيكولا توماسوني إنهم يقدمون الدعم لضحايا الكارثة بـ70 شخصا، 60 منهم من الكوادر الصحية.

وأوضح توماسوني أن إيطاليا تعمل في المنطقة منذ حوالي شهر، لكن الفريق الأول عاد وقال إنهم تولى المهمة في 4 مارس.

وقال : "لقد تأثرنا كثيرًا عندما رأينا القهوة. هذا جزء من الامتنان الذي رأيناه من الشعب التركي، لكننا حقًا كنا بحاجة إلى القهوة. واصلنا العمل طوال الليل، لكننا نعمل أقوى الآن بفضل القهوة".

"لقد استقبلنا الكثير من المرضى هنا، لكن هناك الكثير من الأشخاص دون أي مشاكل صحية جاؤوا إلى هنا فقط لشكرنا. يقولون لنا: نشكرك كثيرًا على هذا وسنذكرك دائمًا، أنت في قلوبنا".