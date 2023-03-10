تسجيل وفاة 47.932 من ضحايا الزلزال في دائرة النفوس التركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية تسجيل وفاة 47 ألفا و932 شخصا من ضحايا كارثة زلزال قهرمان مرعش، لدى دائرة النفوس بينهم 6.265 أجنبيا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية سليمان صويلو الجمعة، بعد مشاركته في اجتماع بمركز التنسيق المعني بالكوارث في ولاية ملاطية.

وأوضح صويلو أنه تمت إجراءات تسجيل وفاة 47 ألفا و932 شخصا في دائرة النفوس، بينهم 6.265 أجنبيا.

وأشار إلى أن العمل لا يزال جاريا لتحديد هويات 1619 شخصا توفوا في الكارثة، حيث تم أخذ عينات من حمضهم النووي وبصماتهم.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.