معرض الجامعات التركية في السودان يختتم أعماله بحضور كثيف

اختتمت اليوم فعاليات معرض التعليم الذي نظمته المستشارية التعليمية في السفارة التركية بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 9 جامعات تركية.

وجرت مراسم الاختتام في صالة المؤتمرات بجامعة النيلين، بحضور وزير التربية والتعليم السوداني محمود سر الختم الحوري، والسفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو، ورؤساء عدد من الجامعات.

وقال الوزير الحوري في كلمة خلال المراسم، إن المعرض يساهم في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان.

ولفت إلى أن طلبة السودان كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات الصحيحة حول التعليم في تركيا، مشددا على أهمية المعرض في هذا الصدد.

من جانبه، قال السفير التركي إن المعرض أتاح الفرصة أمام الطلبة السودانيين لمقابلة مسؤولي الجامعات التركية والحصول على معلومات حول التعليم والجامعات والمنح التركية.

وانطلق المعرض، السبت 4 مارس/ آذار، لتشجيع الطلبة السودانيين على الدراسة في تركيا.