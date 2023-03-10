وزير الخارجية اليوناني: الحوادث المأساوية الأخيرة قربت بين أثينا وأنقرة

صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن الحوادث المأساوية التي شهدها الجنوب التركي في الآونة الأخيرة، وكذلك حادثة القطار في بلاده قربت من شعبي البلدين.

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، في العاصمة أثينا الخميس.

وأشار ديندياس إلى أنه انعقدت اتصالات مقربة بينه وبين نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو بعد الزلازل في تركيا، وحادثة تصادم القطارين في اليونان.

وأضاف أن هذه الحوادث المأساوية ساهمت في تقريب الشعبين التركي واليوناني وتأسيس أجواء إيجابية بين الجانبين.

وأفاد أنه من المبكر الحديث عما إذا كانت هذه الأجواء ستنعكس على المستوى السياسي بين البلدين والوصول إلى نتيجة ملموسة.

واستدرك قائلا: "لكن علينا أن نستغل الأمر من أجل تطبيع العلاقات، أنا واثق أنه سيؤدي إلى تأثير إيجابي على مساعي حل الأزمة القبرصية".

من جانبه، قال كومبوس إن بلاده تهدف لحل أزمة الجزيرة قائم على اتحاد فيدرالي من مجتمعين ومساواة سياسية في إطار قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا رفضهم حل الدولتين.