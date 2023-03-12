"آفاد": وفيات زلزال تركيا بلغت 47 ألفاً و975 بينهم 6 آلاف و278 أجنبياً

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا، بلغت 47 ألفا و975 شخصاً حتى مساء أمس السبت.

وقال رئيس "آفاد" يونس سيزر، في تصريح صحفي، إن 47 ألفاً و975 شخصاً، بينهم 6 آلاف و278 أجنبياً، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 شباط/ فبراير الماضي.

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال، التي بلغ عددها 11 ولاية، هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.