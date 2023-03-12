زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات، الأحد، ولاية أضنة جنوبي تركيا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وذكرت "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 15.31 (12.31 ت.غ) على عمق 7.7 كم.

وأضافت أن الزلزال وقع في منطقة "صائم بيلي" التابعة لولاية أضنة.

ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وأمس السبت، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا، بلغت 47 ألفا و975 شخصاً، بينهم 6 آلاف و278 أجنبياً.