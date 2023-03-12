وزير الدفاع التركي: محادثاتنا مع واشنطن حول "F16" وصلت إلى نقطة إيجابية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن المحادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية حول حصول تركيا على مقاتلات "إف-16" وصلت إلى نقطة إيجابية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع طاولة محرري الأناضول، الذي انعقد بقاعدة الدعم اللوجستي التابعة للجيش في منطقة سرينيول بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأضاف أقار: "نعلم أن البيت الأبيض يدعم ذلك ونتطلع من الكونغرس أن يتخذ قراره بحكمة".

وتابع: "نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين في قضية (الحصول على مقاتلات إف-16) ولدينا بدائل".

وفي شأن آخر، أكد وزير الدفاع التركي مواصلة التصدي للإرهابيين بكل حزم إثر كارثة الزلزال مشيراً إلى تحييد 53 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي" منذ 6 فبراير/ شباط الماضي.

وشدد أقار على مسارعة الجيش للمشاركة في أعمال البحث والانقاذ وتقديم مختلف أنواع المساعدة منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال في 6 فبراير.

كما أكد من جهة أخرى مواصلة القوات المسلحة التصدي للإرهابيين بعد الكارثة بكل حزم.

وأوضح أن تنظيم بي كي كي الإرهابي نفذ 6 هجمات وتحرشات منذ 6 فبراير، وتم الرد عليها وتحييد 53 إرهابياً من التنظيم.

وحول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قال أكار إن تركيا تنتظر من البلدين الإيفاء بتعهداتهما، مؤكدا أن أنقرة لا تعارض سياسة الباب المفتوح للناتو من حيث المبدأ.

وأكد أن "تنظيمي "واي بي جي" و "بي كي كي" الإرهابيين وجهان لعملة واحدة، وأردف :"ننتظر من أصدقائنا وحلفائنا رؤية هذه الحقيقة".