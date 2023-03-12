وصول طائرة ثانية تحمل 1200 خيمة من باكستان إلى تركيا

حطت طائرة، الأحد، تحمل خياماً شتوية مقدمة من باكستان للمتضريين من الزلزال في مطار ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وتحمل الطائرة التي أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية 1200 خيمة من أجل متضرري الزلزال في تركيا، وهي الثانية المقدمة من باكستان.

وبذلك يكون قد وصل إلى تركيا 2400 خيمة من أصل 50 ألف خيمة قررت حكومة باكستان إرسالها إلى تركيا عبر رحلات جوية خاصة في غضون أسبوعين.

ورافق المساعدات المرسلة مع الطائرة الثانية، خواجة أحمد حسن المستشار الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي تصريحات صحفية، أكد حسن أن هناك علاقة خاصة للغاية بين تركيا وباكستان تتجاوز الأخوة.

ونوه أن تركيا تقف دائما إلى جانب باكستان، معربا عن امتنانه لها على مسارعتها لمد يد العون عند وقوع كوارث في بلاده مثل السيول والزلازل.

والسبت، وصلت أول طائرة محملة بألف و200 خيمة، مطار أضنة، في إطار عملية أطلقتها الحكومة الباكستانية تهدف إلى نقل 50 ألف خيمة لإغاثة المتضررين من الزلزال.