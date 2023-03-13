أردوغان يثني على مدينة "الأخوة التركية القطرية" لمتضرري الزلزال في هطاي

زار الرئيس رجب طيب أردوغان برفقة زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي، مدينة "الأخوة التركية القطرية" مسبقة الصنع التي أقيمت في ولاية هطاي جنوبي تركيا بعد الزلزال.

وأشار الرئيس التركي في الكلمة التي ألقاها بعد الجولة إلى أنّ قطر أبدت من جديد "شهامتها" بتقديم مساعدة مالية كبيرة للمتضررين من الزلزال.

وبين أنّ قطر وعدت بإرسال 10 آلاف بيت مسبق للصنع، وصل منها ألف منزل وأن 4 آلاف في الطريق.

وقال من مركز إدارة كارثة الزلزال في قضاء صمنداغي بولاية هطاي جنوبي تركيا: "نجد صعوبة، في التعرف على مدينة أنطاكيا التي زرناها عشرات المرات منذ شبابنا، بسبب المنظر الذي خلفته المنازل المدمرة والمتضررة".

وبين أنّ البيوت مسبقة الصنع التي أقامتها قطر للمونديال، سترسلها عبر السفن إلى تركيا.

وأشار الرئيس إلى بدء بناء 244 ألف منزل و 75 ألف بيت ريفي سيتم الانتهاء منها في غضون عام.

وشدد على المضي قدماً في تحقيق أهداف الجمهورية التركية وبناء رؤيتها الخاصة وتطبيق برامجها من أجل "قرن تركيا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ "الدولة بجنودها وشرطتها وقوات الدرك والطواقم الطبية والمعلمين ومن طائراتها ومروحياتها حتى سفنها استنفرت إمكاناتها من أجل المناطق المتضررة بالزلزال".

وقال : "لا يوجد دولة تبدي ردة فعل أسرع من تركيا في وجه زلزال دمر 50 ألف بناء، وشهد على ذلك الأجانب الذين زاروا بلادنا".

وأشار إلى أن السلطات التركية المعنية بدأت مرحلة إزالة الأنقاض بالكامل وبناء المباني السكنية الجديدة في المنطقة المتضررة.

وذكر أن الحكومة عازمة على النهوض بهطاي والأقضية التابعة لها من جديد في غضون عام واحد.

وأكد أن السلطات قامت أولًا بنصب الخيام ثم انتقلت إلى تركيب المنازل مسبقة التجهيز لإيواء المتضررين من الزلزال.