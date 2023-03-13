أكبرها بقوة 4.7 درجات.. 3 هزات أرضية تضرب جنوبي تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تعرض مناطق في ولايتي هطاي وملاطية لعدة هزات أرضية صباح الاثنين.

وبحسب "آفاد"، تعرضت منطقة "حصة" بولاية هطاي لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، عند الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي، على عمق 11.52 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

كما تعرضت منطقة "بوتورغة" بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 بالتوقيت المحلي، على عمق 8 كيلو مترات.

بينما كانت الهزة الثانية بقوة 4.5 درجات في الساعة 5.13 بالتوقيت المحلي وكانت على عمق 10 كيلو مترات.

وأمس الأحد، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات، ولاية أضنة جنوبي تركيا، وذكرت "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 15.31 (12.31 ت.غ) على عمق 7.7 كم.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

والسبت، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا، بلغت 47 ألفا و975 شخصاً.

align:justify">