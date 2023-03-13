السعودية ترسل طائرة إغاثية جديدة لدعم ضحايا زلزال تركيا

أعلنت السعودية، مساء الإثنين، تسيير الطائرة الإغاثية الـ15 إلى تركيا لدعم متضرري الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وغادرت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر مطار الملك خالد الدولي الإثنين, متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتحمل الطائرة على "متنها 85 طنا و346 كيلو غراما من المواد الإيوائية، منها 1000 خيمة إيوائية".

ويأتي تسيير تلك الطائرة الإغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، منذ وقوع الزلزال.

ويتم تيسير الجسر الجوي "إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء"، وفق المصدر ذاته.

وسبق أن أرسلت السعودية 14 طائرة إغاثية ضمن جسرها الجوي لتركيا وسوريا.

كما أطلقت السعودية عقب حدوث الزلزال حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم الحكومية، تجاوز عدد المتبرعين فيها 2 مليون و197 ألفا، و631 متبرعا، بتبرعات تتجاوز 479 مليونا و859 ألفا و48 ريالا (127.7 مليون دولار) حتى 16:55 ت.غ، مساء الإثنين.