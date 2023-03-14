الزلازل المدمرة في تركيا تعري مبان من جدرانها

أدت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا، إلى إعطاء شكل جديد لكل مبنى بعد تدميره وانهيار أجزاء منه.

وفي ولاية قهرمان مرعش، رصدت كاميرا وكالة الأناضول الأبنية بعد أن عرّاها الزلزال من جدرانها الخارجية.

وتبين الصور محتويات الغرف في البناء بكل أثاثه، بعد انهيار جدرانه الخارجية.

وحتى اليوم جرى هدم ألف منزل في ولاية قهرمان مرعش، من أصل 4 آلاف و400 حدد مختصون أنها للهدم العاجل.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان، بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بلوغ عدد وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، 48 ألفاً و448 شخصاً، بينهم 6 آلاف و660 أجنبياً.