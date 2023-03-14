بقوة 4.7 درجات.. هزة أرضية جديدة تضرب قهرمان مرعش

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.7 درجات، صباح الثلاثاء، قضاء غوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وقعت الهزة عند الساعة 09:47 (06:47 تغ) وكانت على عمق 7 كيلومترات.

والاثنين، أعلنت "آفاد" تعرض مناطق في ولايتي هطاي وملاطية لثلاث هزات أرضية بقوة تتجاوز الـ 4 درجات.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بلوغ عدد وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، 48 ألفاً و448 شخصاً، بينهم 6 آلاف و660 أجنبياً.