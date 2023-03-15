دعم إماراتي لمنكوبي الزلازل بـ200 طن من التمور في رمضان

وصلت إلى ولاية غازي عنتاب التركية، الأربعاء، طائرة إماراتية تحمل 28 طناً من التمور، ضمن حملة دعم لمتضرري الزلازل بإجمالي 200 طن، توزع بحلول شهر رمضان المبارك.

وذكرت السفارة الإماراتية في أنقرة، أن الطائرة التي وصلت، هي الدفعة الأولى لمجموعة من الشحنات تبلغ 200 طن ستصل إلى منكوبي الزلازل في الولايات التركية المتضررة، ليتم توزيعها مع قدوم شهر رمضان.

وأفادت السفارة أن أولى الطائرات التي تنقل التمور وصلت إلى مدينة غازي عنتاب، وستنقل إلى إحدى المستودعات، على أن يتم استكمال وصول الطائرات لاحقاً، وستوزع على المنكوبين في الأيام المقبلة.

و الثلاثاء، أعلنت الإمارات ارتفاع عدد طائرات الإغاثة لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا إلى 220 طائرة شحن، وذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الدفاع على "تويتر"، بشأن نتائج عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها الإمارات عقب الزلازل المدمرة، في إطار دعم البلدين.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ومنذ الزلزال، سارعت دول وشعوب ومنظمات من مختلف أنحاء العالم، لدعم وإغاثة المتضررين وتوجيه مساعدات عينية ومالية للمناطق المنكوبة في تركيا وسوريا.

ولا تزال دول عربية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية، وسبق أن أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسيير الطائرة الـ 16 من جسرها الجوي لإغاثة متضرري زلزال تركيا وعلى متنها 86 طناً من المواد الإيوائية.