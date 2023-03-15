مصرع 10 أشخاص في الفيضانات جنوب شرقي تركيا

لقي 10 أشخاص مصرعهم وفُقد آخرون في ولايتي شانلي أورفة وأديامان جنوب شرقي تركيا، بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار، بحسب وسائل إعلامية تركية.

وغمرت المياه بعض والشوارع والأزقة، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاءـ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء ولاية شانلي أورفة.

وتمكنت فرق الإطفاء في منطقة "ويس القرني"، من انتشال جثث 5 سوريين، كانوا في الطابق السفلي بأحد المباني.

وصباح اليوم، انتشلت الفرق جثث 4 أشخاص آخرين، ليرتفع العدد إلى 9 في ولاية شانلي أورفة.

وأما في ولاية أديامان، جرفت الفيضانات في قضاء "توت" بولاية أديامان أحد المنازل، مسبقة التجهيز، التي كان يقطنها أشخاص من منكوبي الزلزال، ما أدى إلى مصرع شخص وفقدان 4 آخرين، بحسب وكالة الأناضول.

وأفادت مصادر رسمية في الولاية، أن أعمال البحث عن المفقودين متواصلة، إلى جانب أعمال إعادة فتح الطرقات التي أُغلقت جراء الفيضانات، مشيرة إلى أن الفرق المعنية توجهت إلى مركز المدينة التي شهدت حدوث الفيضانات.

وأفادت وسائل إعلامية محلية أن الأمطار الغزيرة غمرت وحدة العناية المركزة في مستشفى شانلي أورفة "أيوبي للتدريب والبحوث"، وتم نقل المرضى إلى مستشفى آخر.

كما تم الإبلاغ عن 6 أشخاص على الأقل عالقين في منطقة الفيصانات في ولاية شانلي أورفة، فيما تم إنقاذ شخص بدعم من رجال الإنقاذ وجرى إسعافه إلى أحد المستشفيات.

وفي سياق متصل، أُعلن في شانلي أورفة عن إلغاء الدوام المدرسي المدارس اليوم الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة، والتي من المتوقع أن تستمر في جميع أنحاء المدينة.

ونشرت خدمة الأرصاد الجوية التركية "TSMS" تقريرها عن توقعات الطقس في الفترة من 14 إلى 20 مارس/ أذار، حيث أصدرت تحذيراً "برتقالي اللون" للمنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، التي دمرها مؤخراً زلزال مزدوج.

وبحسب الأرصاد الجوية، فقد تم تمييز ولايات أديامان وديار بكر وإيلازيغ وملاطية وقهرمان مرعش وماردين وسيواس وشانلي أورفة وكليس باللون البرتقالي لاحتمال هطول أمطار غزيرة فيها.

يُذكر أن ولاية أديامان كانت من بين الولايات الـ 11 المنكوبة من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.