مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا يدعو إلى إجراء دراسات علمية حول الزلازل

دعا مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك" يوم الخميس، العلماء داخل البلاد وخارجها للانضمام إلى برنامج "نداء خاص بالزلازل"، ضمن نطاق الدراسات حول الزلازل التي حدثت في الولايات الجنوبية الشرقية الشهر الماضي.

وتفيد المعلومات الصادرة عن توبيتاك، أن المؤسسة تقوم بأنشطة علمية لمداواة الجروح التي سببتها الكارثة والتي توصف بـ "كارثة القرن"، لمحو آثارها وبناء نهج علمي وحلول قائمة على أسس مدروسة، لتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المجلس الدعم للباحثين من خلال البرامج التي تركز على إنتاج المعرفة وتطوير الموارد البشرية المؤهلة.

وفي هذا الاتجاه أطلقت مديرية برامج دعم العلماء في توبيتاك، "دعوة خاصة بالزلازل" لدعم برامج علمية تركية ودولية والمساهمة في الأنشطة العلمية الأجنبية.

وسيتمكن العلماء الذين يرغبون في تنظيم دورات تدريبية علمية وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت حول القضايا المتعلقة بالزلزال، من تقديم طلباتهم من خلال موقع توبيتاك من 16 مارس/آذار حتى 7 إبريل/نيسان.

كما يستطيع العلماء الذين سيشاركون في الأحداث العلمية التي تنظم في الدولة وخارجها بشأن القضايا المتعلقة بالزلازل، تقديم طلباتهم من خلال نفس الموقع بين 16 مارس/آذار و 30 يونيو/حزيران.

وفي نطاق برنامج أنشطة التدريب العلمي، سيكون الحصول على معلومات متعلقة بالتطورات والدراسات العلمية في المجالات الوطنية والدولية متاحاً، وستجمع الفعاليات أيضاً المدربين والمشاركين من مختلف التخصصات لتشكيل أساس للدراسات العلمية متعددة التخصصات وتوجيه دراسات المشاركين والمساهمة في تطورهم العلمي بالإضافة إلى توفير دراسة متعددة الأبعاد ومتعمقة للقضايا التعليمية.

وأكد توبيتاك في بيان له أن أنشطة التدريب العلمي النظري والتطبيقي سيتم دعمها مالياً، حيث تقرر توفير حد أقصى قدره 5200 دولار لفعالية واحدة.

كما تقرر تقديم الدعم للمدربين والموظفين المساعدين، بما في ذلك السفر والإقامة ونفقات الإقامة ورسوم الدورة والقرطاسية والنفقات الاستهلاكية ونفقات تأجير المعدات التقنية.

هذا وقد تم تحديد مبلغ الدعم المقدم في نطاق المشاركة في برنامج الأحداث العلمية الدولية بـ 1800 دولار أمريكي للولايات المتحدة، و 1500 دولار أمريكي لأوروبا. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم دعم يصل إلى 2000 ليرة تركية ضمن برنامج المشاركة في الأنشطة العلمية المحلية.