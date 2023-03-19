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الاستخبارات التركية تحيد إرهابياً بارزاً في حلب

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.03.2023 11:29
آخر تحديث في 19.03.2023 11:33
الإرهابي محمد يلدريم الملقب بـحمزة كوباني من تنظيم بي كي / واي بي جي حيدته الاستخبارات التركية في عملية أمنية بمدينة حلب شمالي سوريا الأناضول الإرهابي محمد يلدريم الملقب بـ"حمزة كوباني" من تنظيم "بي كي / واي بي جي" حيدته الاستخبارات التركية في عملية أمنية بمدينة حلب شمالي سوريا (الأناضول)

كشفت مصادر أمنية تركية أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي محمد يلدريم الملقب بـ"حمزة كوباني" من تنظيم "واي بي جي / بي كي كي"، في عملية أمنية بمدينة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر الأمنية التركية، أن الإرهابي كان مسؤولاً عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، بحسب وكالة الأناضول.

وأفادت المصادر أن "تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب".

وذكرت أن يلدريم التحق بصفوف التنظيم الإرهابي عام 1986 ويعد من أقدم منتسبي "بي كي كي".

وعقب مشاركته في أعمال إرهابية داخل الأراضي التركية والعراقية، انتقل يلدريم إلى سوريا عام 2015.

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