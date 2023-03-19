الاستخبارات التركية تحيد إرهابياً بارزاً في حلب

كشفت مصادر أمنية تركية أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي محمد يلدريم الملقب بـ"حمزة كوباني" من تنظيم "واي بي جي / بي كي كي"، في عملية أمنية بمدينة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر الأمنية التركية، أن الإرهابي كان مسؤولاً عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، بحسب وكالة الأناضول.

وأفادت المصادر أن "تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب".

وذكرت أن يلدريم التحق بصفوف التنظيم الإرهابي عام 1986 ويعد من أقدم منتسبي "بي كي كي".

وعقب مشاركته في أعمال إرهابية داخل الأراضي التركية والعراقية، انتقل يلدريم إلى سوريا عام 2015.