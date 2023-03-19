حصيلة وفيات زلزال تركيا ترتفع إلى 49 ألفاً و589 بينهم 6 آلاف و807 أجانب

ارتفعت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفا و589 شخصاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي السبت، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال.

وأضاف من العاصمة أنقرة أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.

وأعلن عن ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 49 ألفاً و589 شخصاً بينهم 6 آلاف و807 أجانب.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.