وصول دفعة جديدة من "خيام باكستان" لمتضرري الزلزال في تركيا

حطت الأحد 3 طائرات في مطار أضنة جنوبي تركيا تحمل 4 آلاف خيمة، في إطار عملية النقل الجوي الخاصة التي أطلقتها الحكومة الباكستانية لإرسال 50 ألف خيمة إلى تركيا.

ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون قد بلغ عدد الخيام التي وصلت إلى تركيا أكثر من 24 ألف خيمة في إطار الجسر الجوي المقام بين البلدين لنقل المساعدات.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة 49 ألفاً و589 بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق آخر حصيلة رسمية، كما خلَّف دماراً مادياً ضخماً.