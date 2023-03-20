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إضافة للزلازل.. الثلوج في ملاطية تفاقم من أزمة المواطنين

وكالة الأناضول للأنباء
ملاطية
نشر في 20.03.2023 08:49
آخر تحديث في 20.03.2023 09:05
ولاية ملاطية التركية الأناضول ولاية ملاطية التركية (الأناضول)

بالتزامن مع محاولات التعافي من كارثة الزلزال، تتواصل الثلوج والأمطار الغزيرة بالتأثير سلبا على حياة المواطنين في ولاية ملاطية الواقعة وسط البلاد، التي أصابها الزلزال في السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وغطت الثلوج المناطق المرتفعة من منطقتي "أقجه داغ" و"دارنده"، فيما تتواصل الأمطار الغزيرة في مدينة ملاطية.

وتشكلت برك مياه بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة ما تسبب بتعطيل حركة المرور.

وفي منطقة "دوغان شهير" تشكلت أيضا برك مياه في الشوارع جراء الأمطار.

فيما عانى بعض سائقي السيارات صعوبات بسبب تجمعات المياه.

من جهتها قامت فرق الإطفاء بمعالجة فيضانات المياه في 85 موقعا.

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