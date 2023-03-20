إضافة للزلازل.. الثلوج في ملاطية تفاقم من أزمة المواطنين

بالتزامن مع محاولات التعافي من كارثة الزلزال، تتواصل الثلوج والأمطار الغزيرة بالتأثير سلبا على حياة المواطنين في ولاية ملاطية الواقعة وسط البلاد، التي أصابها الزلزال في السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وغطت الثلوج المناطق المرتفعة من منطقتي "أقجه داغ" و"دارنده"، فيما تتواصل الأمطار الغزيرة في مدينة ملاطية.

وتشكلت برك مياه بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة ما تسبب بتعطيل حركة المرور.

وفي منطقة "دوغان شهير" تشكلت أيضا برك مياه في الشوارع جراء الأمطار.

فيما عانى بعض سائقي السيارات صعوبات بسبب تجمعات المياه.

من جهتها قامت فرق الإطفاء بمعالجة فيضانات المياه في 85 موقعا.