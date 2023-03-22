استئناف الدراسة في 4 من الولايات الأكثر تضرراً بالزلزال

أعلن وزير التربية والتعليم محمود أوزار، أن التعليم في 4 ولايات تضررت بشدة من الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا والأجزاء الشمالية من سوريا الشهر الماضي، ستبدأ تدريجياً اعتباراً من 27 مارس/آذار.

وخلال اجتماعٍ تنسيقيٍ مغلقٍ عُقد في مركز إدارة الكوارث والطوارئ أفاد بولاية هطاي، قال الوزير أوزار للصحفيين يوم الثلاثاء، إن التعليم في بعض مناطق قهرمان مرعش وملاطية وأديامان وهطاي من المقرر أن يستأنف اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وفي إشارة إلى أن الوزارة صنفت المدن المتضررة من الزلزال إلى 3 فئات، قال أوزار إن التعليم قد استؤنف بالفعل في 6 مدن مصنفة في الفئتين الأولى والثانية اعتباراً من 1 مارس/آذار و 13 مارس/آذار على التوالي.

وأوضح: "بعد مشاورات مكثفة مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي ووزارة الداخلية والولاة ورؤساء بلديات المناطق والمشرعين ومديري التعليم في المناطق المنكوبة، قررنا استئناف التعليم تدريجياً في 4 ولايات مدرجة في الفئة الثالثة. وسيبدأ التعليم بطريقة تدريجية كما حدث في 6 ولايات سابقة، بما في ذلك قهرمان مرعش وأديامان وملاطيا وهطاي، وذلك في مناطق آمنة ومجمعات مدرسية".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سندير العمليات بمدارس ثنائية الدورة والتعليم المتنقل" مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، تتواصل الجهود لاستمرار الجلسات الأكاديمية للأطفال. وقال الوزير إن التعليم في 1.793 خيمة وحاوية وملجأ من الأماكن المؤقتة الأخرى جارٍ في المنطقة التي ضربها الزلزال.

هذا وقد عاد أكثر من 1.3 مليون طالب في ولايات غازي عنتاب وأضنة وعثمانية التي دمرها الزلزال في تركيا إلى فصولهم الدراسية في 13 مارس/آذار، بعد أكثر من شهر من وقوع زلزالين مدمرين خلفا ما لا يقل عن 50.000 قتيل.

في الوقت نفسه، أوضحت بيانات وزارة التعليم، أن أكثر من 240 ألف طالب من المنطقة التي ضربها الزلزال تم نقلهم وإعادة دمجهم في المؤسسات التعليمية في الولايات الأخرى في جميع أنحاء تركيا.