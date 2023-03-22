أردوغان يعتزم الإفطار في قهرمان مرعش في أول أيام رمضان

يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان مشاركة المتضررين من كارثة الزلزال إفطارهم في أول أيام شهر رمضان المبارك، غدا الخميس الموافق 23 مارس/ آذار الجاري، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت الوكالة أن أردوغان يزور الخميس ولاية قهرمان مرعش مركز كارثة زلزال 6 فبراير/ شباط للاطلاع على سير عملية إعادة الإعمار فيها.

وأشار إلى أن الرئيس التركي سيلتقي المواطنين المتضررين من الزلزال في قهرمان مرعش، وسيشاركهم مائدة الإفطار الأولى مساء الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس أردوغان سيزور الولايات المتضررة من الكارثة بين الحين والآخر طيلة شهر رمضان للقاء المواطنين.

وتستعد مخيمات إيواء المنكوبين من الزلزال المدمر في تركيا لاستقبال شهر رمضان المبارك وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم في 80 خيمة أعدت كمساجد.

وفي 6 فبراير، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.