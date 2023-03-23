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زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب جنوبي تركيا

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 23.03.2023 13:21
الأناضول (الأناضول)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، مركز الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب معلومات منشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، وقع الزلزال عند الساعة 12:19 (ت.غ+3).

وأظهر الموقع أن الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه منطقة غوكسون.

وفي 6 فبراير، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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