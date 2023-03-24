زلزال بقوة 4.7 درجات جنوبي تركيا وآخر بقوة 5.6 شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات عند الساعة 03.39 فجر الجمعة منطقة في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كم تحت الأرض في منطقة "غوكسون" التابعة لقهرمان مرعش.

وتأتي الهزة الأرضية، بعد زلزال بقوة 5.3 ضرب ذات المنطقة، ظهر الخميس.

زلزال في إيران:

كما ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران صباح الجمعة.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7 كم تحت الأرض، وشعر به سكان ولايتي وان وهكاري التركيتين.

وأوضحت أن الزلزال وقع الساعة 06.16 بتوقيت تركيا (3+ ت.غ)، وعلى مسافة 29 كم من منطقة باش قلعة بولاية وان التركية الحدودية مع إيران.