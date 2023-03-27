38 مكتبة متنقلة في تركيا تقدم خدماتها في مناطق الزلزال

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أنها أنشأت 38 مكتبة متنقلة، في مناطق الزلزال.

وأكدت مديرية النشر التابعة لوزارة الثقافة والسياحة، أن المكتبات المتنقلة ستواصل عملها في منطقة الزلزال جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظّم بمناسبة أسبوع المكتبات التاسع والخمسين، الذي أقامته مديرية النشر، الإثنين.

وفي الفعالية قال مدير النشر والمكتبات علي أوداباش: "سنواصل تقديم خدمات المكتبة المتنقلة طالما أن البيوت مسبقة الصنع موجودة في المناطق المتضررة من الزلزال".

وتشهد تركيا في أسبوع المكتبات كل عام فعاليات ثقافية، تنظم ابتداء من آخر يوم إثنين من مارس/آذار.