بلغت 20.2 درجة تحت الصفر.. "بولو" تسجل أدنى درجة حرارة في تركيا

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، أن درجة الحرارة في ولاية بولو (شمال غرب)، بلغت 20.2 درجة تحت الصفر، وهي الأدنى في البلاد خلال ليلة الخميس/ الجمعة.

وأوضحت المديرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن ثاني وثالث أدنى درجة حرارة في البلاد، تم تسجيلها في الولاية ذاتها ليلة أمس.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة في غابات غرب البحر الأسود بالولاية ذاتها، بلغت 20,1 درجة، فيما بلغت درجة الحرارة في قضاء دورت دويڤان 19 درجات.

وشهدت ولايتي بولو وقرابوك شمالي تركيا هطولاً كثيفاً للثلوج في فصل الربيع، خلال اليومين الماضيين، وغطت الثلوج منتزه بحيرة أبانت الطبيعي الشهير في بولو، حيث بلغت سماكة الثلوج 50 سم في البحيرة الساحرة.