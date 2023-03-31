على مدار 6 قرون.. أئمة "المسجد القديم" في إدرنة يلقون الخطبة مع السيوف

عادة توارثها الأجيال على مدار حوالي 6 قرون، إذ يقوم أئمة "المسجد القديم" بولاية أدرنة التركية على بإلقاء الخطبة في صلوات الجمعة والأعياد مع السيوف.

ورغم عدم ذكر المصادر تاريخ بدء قراءة الخطبة مع السيف بشكل دقيق، إلا أن الروايات تشير إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب هو أول من قام بذلك.

وفي حديث صحفي، قال مؤذن "المسجد القديم" إسماعيل شين، إن تقليد الصعود للمنبر في صلاة الجمعة والأعياد بهذا المسجد هو إرث عثماني.

وأضاف أن مراسم تنصيب السلاطين كانت تتم في المسجد أيام الجمعة، حيث كان السلطان يصعد إلى المنبر لأداء أول خطبة وبيده السيف.

وأضاف أن "هذا التقليد مستمر منذ زمن العثمانيين، والسيف يعتبر سنة نبينا في الوقت نفسه، وإننا نواصل الصعود للمنبر في صلاة الجمعة والأعياد مع السيف حفاظا على السنة، وإرث السلاطين العثمانيين في هذه المدينة الحدودية".