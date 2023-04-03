جبل نمرود التركي يستقبل عشاق التسلق بألواح التزلج

تسلقت مجموعة من الرياضيين "جبل نمرود" الذي تكسوه الثلوج باستخدام ألواح تزلج، في قضاء تطوان بولاية بيتليس شرقي تركيا.

وضمت المجموعة 9 متسلقين محليين وأجانب، وأشرف الأستاذ في كلية الرياضة بجامعة "وان يوزونجو يل"، مصطفى بينغول، على رحلة التسلق.

وفي تصريح صحفي، قال بينغول إن الجبال الموجودة في حوض بحيرة "وان" مناسبة لممارسة التسلق باستخدام ألواح التزلج على الثلج.

ونوه أن العديد من السياح الأجانب القادمين للمنطقة أكدوا أن المنطقة ملائمة لممارسة هذه الرياضة، مثل جبل نمرود الذي يبلغ ارتفاعه 2800 متر عن مستوى سطح البحر.

ولفت إلى أنهم يواصلون تلقي طلبات للقيام برحلات تسلق في جبال المنطقة.