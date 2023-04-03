رسمياً.. أردوغان أول مالك لسيارة توغ التركية

سيصبح الرئيس رجب طيب أردوغان رسميًا أول مالك للسيارة الكهربائية المحلية (EV) في تركيا يوم الاثنين، مع بدء عمليات تسليم السيارة التي طال انتظارها.

وسيستلم أردوغان، برفقة السيدة الأولى أمينة أردوغان، سيارة توغ طراز T10X EV في حفل في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

والسيارة ذات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل من الفئة C بلون "الأناضول" المستوحى من اللون الأحمر، وهو كناية للون الود والعاطفة لأراضي منطقة الأناضول.

يأتي التسليم بعد أيام فقط من اختيار مشتري الدفعة الأولى من طراز T10Xs في السحب الرقمي.

وارتفع الطلب لدرجة أن شركة صناعة السيارات اضطرت إلى زيادة عدد الوحدات. وعليه، ستبدأ في تسليم 20.000، بدل 12.000 المخطط لها اعتبارًا من أبريل.

قدم أكثر من 177.400 شخص طلبات مسبقة لشراء المركبة في 21 يومًا فقط. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الأيام المقبلة.

وسيتم تسليم المركبة الثانية إلى نظير أردوغان الأذربيجاني إلهام علييف.

عرض أردوغان وضع اسمه على قائمة محتملة للأوامر المسبقة في ديسمبر 2019، بعد الكشف لأول مرة عن نماذج j ;y الأولية.

لطالما سعى الرئيس إلى تحقيق حلم طال أمده في بناء أول سيارة وطنية في تركيا. ما شكل دافعاً للصناعيين على بناء سيارة محلية كجزء من رؤيته لجعل تركيا قوة اقتصادية.