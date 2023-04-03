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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ملاطية جنوبي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.04.2023 14:23
آخر تحديث في 03.04.2023 14:36
الأناضول (الأناضول)

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات، الاثنين، ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

وبحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 13:52 بالتوقيت المحلي (3+ تغ)،

وأشار الموقع إلى إن مركز الزلزال هو منطقة دوغان شهير، ووقع على عمق 11,13 كلم.

وفي روسيا، أفاد المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم بأن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، ظهر الاثنين.

وذكر النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

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