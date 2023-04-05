إقليم شمال العراق يرسل قافلة مساعدات طبية لمتضرري الزلزال في تركيا

أرسلت حكومة إقليم شمال العراق 8 شاحنات مساعدات إنسانية تتضمن أدوية ومعدات طبية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأقيم حفل وداع للشاحنات الأربعاء في حديقة شانيدار بمدينة أربيل شمال العراق، بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والرسمية.

وحضر الحفل القنصل التركي بأربيل مولود ياقوت ووزير الصحة بحكومة الإقليم سامان برزنجي ومحافظ أربيل أوميت هوشناف ورئيس وقف بارزاني للمساعدات موسى أحمد.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال القنصل ياقوت، إن تركيا عاشت كارثة طبيعية كبيرة للغاية قبل نحو شهرين.

وأوضح أن أكثر من 100 دولة حول العالم سارعت لإرسال مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي.

وشكر ياقوت حكومة إقليم شمال العراق على المساعدات التي قدمتها لمتضرري الزلزال في تركيا.

وفي 6 فبراير ضرب زلزالان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتهما 7.7 درجات، و7.6 درجات أعقبهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.