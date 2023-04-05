مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في غرق سفينة شحن قبالة ساحل أنطالية جنوبي تركيا

قتل 3 أشخاص في غرق سفينة شحن ترفع علم غينيا بيساو قبالة ساحل أنطاليا التركي، على البحر المتوسط، اليوم الأربعاء.

أنقذت السلطات خمسة آشخاص من أفراد الطاقم البالغ عدده 14، ولا تزال الجهود جارية للعثور على آخرين.

وقال والي أنطاليا أرسين يازجي قوله إن السفينة "جو 2" غرقت قبالة ساحل مدينة کوملوجا في ولاية أنطاليا أثناء توجهها إلى أوكرانيا من ميناء إسكندرونة التركي.

لم يتضح على الفور سبب غرق السفينة حتى الآن.

ذكر خفر السواحل التركي إنه تلقى نداء استغاثة في الساعة 3:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وأرسلت سفينة وعدة قوارب ومروحيتان.

وأضاف أن مروحيات خفر السواحل أنقذت اثنين من أفراد الطاقم، بينما أنقذت سفن ثلاثة آخرين.

جميع أفراد الطاقم سوريون، وقال خفر السواحل إن مكتب المدعي العام في کوملوجا أطلق تحقيقا في الحادث.