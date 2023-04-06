مع قدوم الربيع.. طيور اللقلق المهاجرة تعود إلى أعشاشها شرقي تركيا

مع ارتفاع درجات الحرارة بحلول الربيع، بدأت طيور اللقلق المهاجرة العودة إلى أعشاشها في ولاية بينغول جنوب شرقي تركيا.

وتقضي طيور اللقلق سنويا الصيف في أعشاش تبنيها على أعمدة التيار الكهربائي وقباب المساجد وأسطح المنازل بولاية بينغول والمناطق المجاورة.

وتستقر طيور اللقلق في بينغول من الربيع إلى مطلع الخريف، حيث تهاجر من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة دوريا.

اللقلق من الطيور اللاحمة ويتغذى على الطيور والثديات الصغيرة والحشرات والزواحف والأسماك.

كما يلقى اللقلق ترحيبا كبيرا من سكان المنطقة، حيث يعملون على حمايته من الحيوانات الأخرى، ويبنون له أعمدة لتسهيل بناء الأعشاش.