"بيرقدار تي بي 3" تنضم لحاملة المسيّرات التركية بحلول 2024

صرح رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، الاثنين، أن الطائرة المسيرة "بيرقدار تي بي 3" ستبدأ الخدمة على سفينة TCG Anadolu (تي سي جي أناضول) بحلول عام 2024.

جاء ذلك أثناء جولة أجراها على متن حاملة الطائرات المسيرة محلية الصنع "تي سي جي أناضول"، خلال مراسم تسليمها لقيادة القوات البحرية التركية.

وأشار بيرقدار إلى مواصلة شركته إجراء اختبارات التحليق للمقاتلة المسيرة "قيزيل إلما"، لافتاً أنها ستبدأ بأداء مهامها انطلاقاً من سفينة TCG Anadolu بحلول عام 2025.

وأفاد أن شركته ستقوم لاحقاً بالتعريف بصاروخ "كمانكش" الجوال الخفيف الذي تقوم بتطويره، مشيراً أن الصاروخ المذكور يمكن إطلاقه من مسيرات "بيرقدار تي بي 3".

وأوضح أن سفينة TCG Anadolu مع الطائرات المسيرة التي ستحمل عليها "ستكسب البلاد قوة متميزة".

والاثنين، جرت بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "تي سي جي الأناضول" إلى قيادة القوات البحرية التركية.