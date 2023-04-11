إنقاذ 44 مهاجراً قبالة سواحل موغلا غربي تركيا

أعلنت فرق خفر السواحل التركية إنقاذ 44 مهاجراً غير نظامي دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً بوجود مجموعة مهاجرين عالقين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة بودروم.

ولدى توجهها إلى المكان، عثرت فرق خفر السواحل على 30 مهاجراً تبين أن السلطات اليونانية أجبرتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وفي سياق متصل، أنقذت فرق خفر السواحل التركية 14 مهاجراً غير نظامي، قبالة سواحل مرمريس بولاية موغلا، تبين أن السلطات اليونانية أجبرتهم أيضاً على العودة إلى المياه التركية.

وتم نقل المهاجرين إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية لاستكمال الإجراءات القانونية.

والاثنين، ضبطت فرق الدرك التركية، 20 مهاجراً غير نظامي في قضاء بودروم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.