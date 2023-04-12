إطلاق قطار أنقرة سيواس فائق السرعة قريباً لاختصار المسافة ووقت السفر

وأعلن عادل قره إسماعيل أوغلو وزير النقل والبنية التحتية يوم الثلاثاء أن مشروع خط قطار أنقرة - سيواس فائق السرعة سينطلق في الموعد المحدد وسيبدأ تشغيله في 28 أبريل/نيسان، بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وصرح الوزير أن القطار القادر على السفر بسرعة 250 كم / ساعة ، سيقلل المسافة بين أنقرة وسيواس من 603 كيلومترات إلى 405 كيلومترات وبوقت قياسي مدته ساعتين فقط. وبالمثل، ستنخفض المسافة بين أنقرة ويوزغات إلى ساعة واحدة.

وسيتم ضمن نطاق المشروع تشغيل ما مجموعه 8 محطات، بما في ذلك إلماداغ وكيريكالي وييركوي ويوزغات وسورغون وأق داغماداني ويلديزلي وسيواس، ما يوفر لحوالي 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المذكورة فرصة التنقل بالقطار فائق السرعة.

هذا وقد أُنجز من المشروع حتى الآن 49 نفقاً بطول إجمالي يبلغ 66 كيلومتراً، و 49 جسراً تمتد على مسافة 27.2 كيلومتراً. ويضم المشروع أطول نفق يقع في منطقة أق داغماداني على ارتفاع 5.125 متراً وجسر سكة حديد في سيريكلي-كيركالي بطول 2.220 متراً. كما تم الانتهاء من بناء أعلى الأعمدة بطول 88.6 متر في إلما داغ في أنقرة. والجدير بالذكر استخدام السكك الحديدية المحلية أيضاً لأول مرة في هذا المشروع.

من جانبه قال هاكان ديمير غول رئيس مجلس إدارة غرف الحرفيين في سيواس إنهم ينتظرون بفارغ الصبر والحماس انطلاق رحلات القطار السريع، على أمل أن تعزز السياحة المحلية والأجنبية مع تقديم مساهمة كبيرة في اقتصاد ولايتي سيواس و يوزغات.

في الوقت نفسه، صرح جلال كوس رئيس بلدية يوزغات أن القطار فائق السرعة سيساعد سكان يوزغات وأنقرة وسيساهم بشكل كبير في السياحة الطبيعية والحرارية. ورحب بالناس من جميع أنحاء العالم ليقضوا أوقاتاً رائعة بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها في أول حديقة وطنية تركية "حديقة جامليك الوطنية" في يوزغات، والتي تتميز بنسيم منعش لتربعها على هضبة بوزوق.

كما أكد كوس أنه بمدة زمنية لا تتجاوز الـ 55 دقيقة، سيقدم القطار فائق السرعة أيضاً خدمة مهمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بوزوق والأطباء العاملين في أنقرة.

كذلك صرح محمد صايغلي رئيس بلدية كيركالي أن القطار فائق السرعة هو أحد آمال المدينة، معتقداً أن خط أنقرة-سيواس الحديدي سيحقق قيمة كبيرة لكريكالي من خلال جذب العديد من المستثمرين إلى أول منطقة صناعية منظمة متخصصة في الأسلحة في تركيا.

ومن المتوقع أن يعمل خط القطار فائق السرعة على تنشيط السياحة والاقتصاد والحياة الاجتماعية في كافة المناطق والمدن الممتدة على طول الطريق.