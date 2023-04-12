سيارة توغ المحلية تتربع على عرش سيارات الخدمة في الوزارات التركية

دخلت أول سيارة مصنوعة محلياً في تركيا إلى أسطول الوزارات في الحكومة يوم الاثنين، مترشحة لأن تحل محل المخزونات العامة التي تتألف في الأساس من علامات تجارية غربية تقليدية، في المستقبل القريب.

تأتي عمليات التسليم بعد أيام فقط من تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف أول سيارات "توغ" الكهربائية.

استلم أردوغان سيارة توغ طراز T10X في العاصمة أنقرة، في حين تم شحن سيارة علييف إلى باكو.

والاثنين أعلن معظم وزراء تركيا أنهم استلموا سياراتهم قبل أن يقوموا بجولة قصيرة بها، والآن ستعمل هذه السيارات كمركبات خدمة في مؤسساتهم.

قاد وزير العدل بكير بوزداغ، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ديريا يانيك، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي، ووزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، ووزير التعليم الوطني محمود إوزر، ووزير الداخلية سليمان صويلو كل منهم سيارته.

كما استلم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك سياراتيهما.

صرح بوزداغ قائلاً: "قيادة أول سيارة محلية وطنية في تركيا شرف كبير ومتعة لنا"، معبرًا عن فخره بأن السيارة محلية وكهربائية وصديقة للبيئة ومجهزة بأحدث التقنيات.

وفي بيان له، أكد بوزداغ أنه ليس لدى الجميع فرصة الحلم والتصميم والتنفيذ في المشاريع، مؤكدًا على دور أردوغان في تصور ودعم مشروع السيارة الأصلية المحلية وجلب السيارة إلى الطرق.

وسبق لشركة توغ أن أعلنت إن الطراز الأول، وهو سيارة سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV من الفئة C، سيتراوح سعره من 953000 ليرة تركية (حوالي 50230 دولارًا) إلى حوالي 1.22 مليون ليرة تركية.

السيارة، التي دخلت حيز الإنتاج في غضون خمس سنوات من مرحلة التصميم، يتم تصنيعها من قبل كونسورتيوم من خمس شركات تركية تسمى مجموعة مبادرة السيارات في تركيا، أو توغ Togg، بالتعاون مع اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (TOBB).

بعد بدء الإنتاج التسلسلي في أواخر أكتوبر، قالت الشركة إن موديل T10X الكهربائي بالكامل سيباع مبدئيًا بمحرك واحد وخيارين للبطارية.

سيحتوي الطراز على مدى 314 أو 523 كيلومترًا اعتمادًا على حجم البطارية. كما سيتم طرح نوع المحرك المزدوج للبيع في الفترة المقبلة.

يمكن للإصدار الأول من T10X أن يتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية، بينما يمكن للإصدار الثاني، الذي سيبدأ تسليمه في 29 أكتوبر، أن يسير من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.8 ثانية.

يحتوي الإصدار الثاني أيضًا على نظام دفع رباعي، بقوة 320 كيلوواط (435 حصانًا).

يمكن إعادة شحن بطاريات طراز T10X حتى 80% في أقل من 28 دقيقة في محطات الشحن السريع.

يمكن للسائقين الاختيار من بين ستة ألوان مختلفة للسيارة.

وصفت شركة توغ نفسها بأنها علامة تجارية تقنية تمزج الخبرات الرقمية والمادية، وقد تعاونت مع العديد من الشركات الناشئة لإنشاء نظام بيئي جديد للتنقل.