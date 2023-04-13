الرئيس التركي يشارك في حفل تسليم منازل ومحلات تجارية في ولاية ملاطية

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في حفل تسليم منازل ومحال تجارية ووضع حجر أساس بناء مبان سكنية في ولاية ملاطية إحدى الولايات المنكوبة في زلزال 6 فبراير.

وكان إلى جانب أردوغان في الحفل، الخميس، زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي وعدد من الوزراء.

وقال أردوغان: "هدفنا إعادة مدننا المنكوبة جراء الزلزال إلى وضعها الطبيعي من خلال بناء 650 ألف مسكن جديد ومنازل قروية".

وأكد أن هدف حكومة العدالة والتنمية تسليم 319 ألف منزل لسكان المناطق المتضررة من الزلزال في غضون عام واحد.

وأردف: "خططنا لبناء 70 ألف منزل، و25 ألفا و300 منزل قروي للمتضررين من الزلزال في ملاطية".

وتطرق أردوغان إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

ودعا في هذا السياق أنصاره إلى مزيد من العمل وجلب المزيد من الأصوات لصالح تحالف الشعب المكون من 4 أحزاب أبرزها العدالة والتنمية والحركة القومية.