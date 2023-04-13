افتتاح "مخيم الناتو" التعليمي جنوبي تركيا

افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، "مخيم الناتو" المعد لإيواء طلاب المرحلة المتوسطة وتوفير الخدمات التعليمية لهم، في ولاية هطاي المتضررة من الزلزال.

وشارك في الافتتاح رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، والقائد الأعلى لحلفاء شمال الناتو في أوروبا كريستوفر جي كافولي.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أكد أقار أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس مجرد منظمة عسكرية، بل لها تأثير قوي في المجال الإغاثي.

بدوره أكد كافولي عن سعادتهم في مد يد العون لتركيا في هذه المرحلة العصيبة.

من جانبه قال المدير العام للخدمات اللوجستية في وزارة الدفاع التركية، ويسل أويار، إن المخيم أنشأ على مساحة 125 ألف متر مربع.

وأضاف: "نفتتح اليوم ما سعته ألفان و400 شخص من المخيم الذي خصصه الناتو لبلادنا بقدرة استيعابية تصل إلى 8 آلاف شخص"، مشيراً إلى أن المخيم مخصص لإيواء طلاب المرحلة المتوسطة وتقديم الخدمات التعليمية لهم.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.