ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا إلى 50.500 شخصاً

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) في قهرمان مرعش اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلازل القوية التي ضربت تركيا في فبراير ارتفع إلى 50.500.

وفي سياق شرحه لإجراءات الإغاثة الجارية في المنطقة المنكوبة بالزلزال، أشار الوزير إلى أن الناجين من الكارثة أظهروا قدرا كبيرا من الصبر والامتثال، متعهدا بأن السلطات ستستمر في البقاء معهم حتى النهاية.

وتعليقًا على الناجين الذين انتقلوا إلى مدن ومحافظات أخرى، أشار الوزير إلى أن حوالي 20% من المواطنين المتضررين عادوا إلى المنطقة. وأضاف: "عند عودتهم، نحن نعمل أيضًا على تلبية احتياجاتهم من الخيام والحاويات والمأوى".

كما أشار إلى أن إزالة الأنقاض مستمرة بطريقة منهجية. وأكد أن عملية إزالة الأنقاض من المباني المنهارة ستكتمل في جميع الولايات باستثناء هطاي، مع بدء عطلة عيد الفطر في 21 أبريل.

في الوقت نفسه قال وزير التربية الوطنية محمود أوزر يوم الجمعة: "ابتداء من 24 أبريل، سيبدأ التعليم والتدريب في مركز هطاي وأديامان وجميع المناطق. وستستمر العملية في 81 ولاية".

وبعد عطلة الربيع النصفية التي تبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة واحتفالات عيد الفطر التي تستمر ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، سيتم افتتاح المدارس في جميع الولايات البالغ عددها 81 في تركيا بما في ذلك المنطقة التي ضربها الزلزال يوم الاثنين 24 أبريل 2023.