محطات المترو الجديدة في إسطنبول وأنقرة تعكس روعة تصميمات العمارة الحديثة

تستضيف أحدث محطتي مترو تم افتتاحهما مؤخراً في إسطنبول والعاصمة أنقرة، الركاب والسياح بإشراقة مميزة وتصاميم تحمل ذوق العمارة الحديثة ورموز المناطق التي تنقل الناس إليها، بالإضافة إلى الرموز التاريخية والثقافية ذات الدلالات المعبرة.

وتم تصميم المحطة الرئيسية لخط مترو باشاك شهير-كايا شهير التي افتُتحت حديثاً بأشجار الصنوبر وأشجار الكرز اليابانية المسماة ساكورا، وقد أطلق على المستشفى الكبير الذي يقدم خدماته لمنطقة باشاك شهير، اسم شجرتي الصنوبر والكرز "جام ساكورا" للدلالة على التعاون التركي الياباني في بناء هذا الصرح الطبي العملاق المجهز بأحدث المعدات والتقنيات. وترحب شجرتي صنوبر وساكورا كبيرتين وضعتا في المحطة بالركاب، بينما يتميز التصميم المعماري للمكان بنقوش بديعة لافتة. كما تتميز المحطة أيضاً بارتفاع سقفها وتصميمه المعماري الحديث الذي يتصف بالفن والبساطة.

أما العاصمة أنقرة التي شهدت دمج خط مترو مركز أتاتورك الثقافي- محطة القطارات- الهلال الأحمر بشبكة أنفاقها الرئيسية، فقد احتفلت بالإنجاز الحضاري المكون من 3 محطات سيخدم حوالي 600.000 مسافر يومياً.

وتتميز محطة المترو الجديدة، التي صممتها شركة "أوت دور فاكتوري"، برسوم توضيحية تصور مشاريع النقل ونظام السكك الحديدية في تركيا منذ عام 1860، لنقل الركاب في رحلة تاريخية.

وأشار تويغار يديغوز الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن مشروعهم يهدف إلى تحويل محطات المترو من أماكن مرهقة وقاتمة إلى أماكن يستمتع فيها الناس بمحيطهم من خلال تفاصيل تاريخية وفنية.