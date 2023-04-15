هطول الأمطار الغزيرة يغيث منطقة مرمرة ويقلص مخاوف الجفاف

ارتفع هطول الأمطار في منطقة مرمرة بتركيا في مارس/آذار بأكثر من 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية التركية يوم الجمعة.

وتأتي الزيادة في هطول الأمطار "نعمة" مع الأخذ في الاعتبار الجفاف في جميع أنحاء البلاد في الجزء الأخير من عام 2022 والشهرين الأولين من عام 2023 بحسب ما صرح به الأستاذ حسين طوروس عضو هيئة التدريس بقسم الأرصاد الجوية في جامعة إسطنبول التقنية.

وبناءً على البيانات، تشهد منطقة مرمرة عادةً معدل هطول أمطار يبلغ 66.1 ملم في شهر مارس/آذار، لكن المنطقة تلقت العام الماضي 37 ملم من الأمطار فقط، بينما ارتفع الهطل هذا العام إلى 79.1 ملم.

وصرح طوروس أن هطول الأمطار زاد في تركيا ومنطقة مرمرة ابتداءً من مارس/آذار "كانت منطقة مرمرة تحت تأثير ضغط منخفض في مارس/آذار. وتساقطت الأمطار لهذا السبب على مدار الشهر".

وأكد طوروس أن مستويات المياه في إسطنبول انخفضت إلى 28% في يناير/كانون الثاني، وأشار إلى أن مستويات السدود عادت وارتفعت إلى 44%.

وأضاف أن كمية المياه في سدود إسطنبول زادت 14 مليون متر مكعب يوم الأربعاء، لكنها لا تزال في شهر أبريل/نيسان عند أدنى مستوى لها مقارنة بالفترة نفسها في السنوات العشر الماضية.

في الوقت نفسه، حث على جهود الحفاظ على المياه بين عامة السكان، مؤكداً أنه "يجب علينا اتخاذ إجراءات ضد الجفاف".

وأوضح طوروس أن ما يقرب من 370 مليون متر مكعب من المياه تملأ السدود حالياً، لكن كمية المياه المستخدمة سنوياً في إسطنبول تصل إلى مليار متر مكعب.

وبالنظر إلى بيانات السنوات السابقة، توقع طوروس أن يستمر مستوى المياه في سدود إسطنبول في الارتفاع حتى يونيو/حزيران.