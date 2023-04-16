أقار: نواصل القضاء على الإرهابيين شمالي العراق كما فعلنا شمالي سوريا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن قوات بلاده تواصل القضاء على الإرهابيين شمالي العراق، كما فعلت في الشمال السوري.

وأضاف أقار في تصريحات أدلى بها، الأحد، خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية قيصري أن الإرهابيين في الشمال السوري "دُفنوا في الخنادق التي حفروها بأنفسهم".

وأردف: "والآن يتم القضاء على مخيمات الإرهابيين ومستودعاتهم شمالي العراق".

وأكّد على أن تحقيق الأمن والأمان يأتي في مقدمة العناصر التي تساهم في تنمية ونهضة البلدان.

يذكر أن الوزير خلوصي أقار هو مرشح حزب العدالة والتنمية عن ولاية قيصري، في الانتخابات التشريعية المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.