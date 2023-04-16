الهلال الأحمر يطلق مشروعاً جديداً لمساعدة ضحايا زلزال تركيا

أعلن الهلال الأحمر التركي مؤخراً عن مشروع جديد سيتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، لتقديم الدعم المالي للأسر المتضررة من الزلزال.

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم "مشروع التعافي الجماعي"، إلى توفير صندوق مساعدات إنسانية بحوالي 50 مليون دولار بدعم من المشاركين الدوليين، لتوسيع جهود الإغاثة وتضميد جراح الناجين.

وسيقدم الهلال الأحمر في المرحلة الأولى من المشروع، الحد الأدنى من دعم الإنفاق الشهري 3 آلاف ليرة تركية إلى 151 ألف أسرة متضررة من الزلزال، والذين تم تحديدهم بعد فحص مفصل أجرته وزارتي الأسرة والداخلية في تركيا بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

ولتحديد الفئات المستفيدة، تم إجراء تحليل مفصل للنسيج الاجتماعي البنية الاقتصادية والهيكل الديموغرافي في منطقة الزلزال.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على البيانات أيضاً من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بينما ساعدت بيانات إدارة الكوارث والطوارئ حول المباني التي تم تحديدها بأضرار متوسطة أو شديدة، في تحديد المستفيدين من المشروع.

وبالنظر إلى التحليل، عُينت الأولويات في خطة الدفع ولا سيما بين الفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك النساء والأطفال والمعاقين، وتقرر تقديم 15 نوعاً من المساعدة الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة التي ضربها الزلزال.

يذكر أن خطة تمديد فترة المشروع، التي كان من المتوقع مبدئيا أن تستمر لمدة شهرين وتوسيع نطاق المستفيدين، مستمرة أيضاً، ويمكن الوصول إلى المعلومات التفصيلية حول المشروع عن طريق الاتصال بالرقم 168 أو من موقع biz.kizilaykart.org.